YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı YÖKDİL/2 başvurularının 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklama;
2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI