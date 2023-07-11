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ABD'den Türkiye'nin F-16 talebi dair açıklama: Biden süreci ilerletmek istiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre ile istişare ederek bu süreci ilerletmeyi planladığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 10:34, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 10:35
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ABD'den Türkiye'nin F-16 talebi dair açıklama: Biden süreci ilerletmek istiyor

Sullivan, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gazetecilere konuştu.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili adımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Sullivan, İsveç'i NATO'nun yeni üyesi olarak bir an önce görmeyi istediklerini kaydetti.

Sullivan, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yanıtlarının ne olacağı sorusu üzerine, Biden'ın bu satışı desteklediğini uzun zamandır dile getirdiğini anımsattı.

Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin çıkarları ile de uyuştuğunu vurgulayan Sullivan, "Biden, Kongre ile de istişare ederek bu süreci ilerletmek istiyor." ifadesini kullandı.

Sullivan, Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını ne zaman onaylayacağının sorulması üzerine ise " Bu konuda net bir tarih veremem ancak Kongre üyeleri ile temastayız." yanıtını verdi.

Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün görüşeceğine işaret eden Sullivan, görüşmede birçok ikili ve bölgesel konunun ele alınacağını belirtti.

- Türkiye'nin AB üyelik süreci

Sullivan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması durumunda Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilip edilmeyeceği konusundaki bir sorunun ardından ise Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklediklerini vurguladı.

NATO'nun NATO, AB'nin ise AB olduğunu ve ABD'nin AB üyesi olmadığını belirten Sullivan, "(Türkiye'nin AB üyeliği ve İsveç'in NATO üyeliği) Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünmüyoruz." görüşünü paylaştı.

- Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusu

Sullivan, Biden'ın NATO temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya geleceğine işaret ederek Ukrayna'nın NATO üyelik başvurusu konusunda şunları kaydetti:

"NATO müttefiklerimizle, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda görüşeceğiz. Ancak Başkan Biden'ın da söylediği gibi, Ukrayna'nın üyeliğini şimdi onaylamak, NATO'yu Rusya ile savaşa sokar. Ayrıca Ukrayna'nın reform konusunda atması gereken daha çok adım var ancak müttefikleri Ukrayna'nın gelecekteki üyeliği konusunda olumlu bir mesaj vereceklerdir."

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