Şanlıurfa'da arının soktuğu kişi öldü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 10:52, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 11:13
Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Almas (60) evinin önündeyken arıların saldırısına uğradı.
Yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Almas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alerjisi olduğu öğrenilen Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.