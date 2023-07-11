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Bu meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla bu yıl ilk kez öğrenci alacak havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki meslek liseleri, özellikle savunma sanayisinin önemli kuruluşlarında staj ve iş imkanı sunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 11:10, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 11:13
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Bu meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iş gücü piyasası arasında, vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim kapsamında birçok protokol imzalandı. Bu protokollerle bazı okullar mezunlarına iş garantisi, bazı okullar ise burs gibi imkanları öğrencilerine sağlar hale geldi.

Mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki liselerde; savunma sanayisi, havacılık ve uzay teknolojileri, siber güvenlik, elektrik-elektronik ve makine teknolojileri, tarım teknolojileri, inşaat teknolojileri, giyim üretim teknolojileri, sivil havacılık, ulaştırma hizmetleri, uçak bakım ve onarım hizmetleri, sağlık hizmetleri, radyo-televizyon, gazetecilik, turizm ve otelcilik, gastronomi, adalet, hayvan yetiştiriciliği ve denizcilik gibi 60'tan fazla alan ve bölümde eğitim verilirken, protokollerle bazı okullarda döner sermaye ile öğrencilerin gelir elde etmesi sağlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın geçen seneki sonuçları da öğrencilerin bu meslek liselerine ilgisinin arttığını ortaya koydu.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2022 sonuçlarına göre; Ankara Yenimahalle ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Selçuklu ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Pendik Teknopark Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Beşiktaş İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Bağcılar Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İstanbul Arnavutköy İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci aldı.

- Havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki ilk liseler bu yıl alım yapacak

Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İstanbul Başakşehir Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu yılki LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre ilk kez öğrenci alacak.

Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Tasarım ve İmalat", "İtki Sistemleri" ve "Elektronik Sistemler" olmak üzere 3 ana bölüm yer alacak.

Okulun bu 3 ana bölümüne 20'şer öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek. Öğrenciler, protokoller çerçevesinde TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, TEİ ve Türk Hava Kurumu (THK) gibi kurumlarda stajlarını yapabilecek ve iş imkanına sahip olabilecek.

Bu yıl, İstanbul Başakşehir Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Havacılık ve Uzay Teknolojisi" ile "Bilişim Teknolojileri" bölümlerine ise 50 öğrenci kabul edilecek.

Bu okulda da BAYKAR ile imzalanan protokol kapsamında staj ve iş imkanı sunulacak.

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