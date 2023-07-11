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Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.623 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2.670 lira, Cumhuriyet altını 10.770 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 11:20, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 11:41
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Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.615 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.623 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.670 lira, Cumhuriyet altını da 10.770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün altının ons fiyatının yatay bir seyirle 1.925 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.932 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güçlendiğini bildirdi.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu hatırlatan analistler, verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, New York Fed'in dün açıkladığı enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktarmasına karşın, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 95 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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