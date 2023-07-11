Anayasa Mahkemesi 13 Temmuzda ÖMK'yı görüşecek

Anayasa Mahkemesi 13 Temmuz 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme toplam 18 dosyayı görüşecek. Bunlardan 3'ü hakkında esastan karar verilecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülecek

3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi hakkında esastan karar verilecek. Geçen hafta sendikalardan sözlü savunma alınmıştı

TBMM Başkanlık Divanının kuruluşuna ve üyelerinin görev yerlerinin dağılımının belirlenmesine dair karar da gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının kuruluşuna ve üyelerinin görev yerlerinin dağılımının belirlenmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13/6/2023 tarihli birleşiminde alınan kararın ''Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan hariç 20 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti Grubuna 1 katip üye şeklinde olması,'' bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

4 siyasi partinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilecek



Türk ve Dünya Birliği Partisini, Yeni Dünya Partisinin, Değişim ve Demokrasi Partisinin ile Yeniden Birlik Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebine karar verilecek

