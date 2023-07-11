Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Ankara'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Motorine yeniden zam bekleniyor
Motorine yeniden zam bekleniyor
'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'
'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'
Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin
Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin
7 aylık kayıt 1 günde yapıldı
7 aylık kayıt 1 günde yapıldı
Bakan Bolat: İkinci el otoda fiyatlar gevşedi
Bakan Bolat: İkinci el otoda fiyatlar gevşedi
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
CHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecek
Sıcak hava dalgası geliyor
Sıcak hava dalgası geliyor
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
THY'den THY logosuyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Bartın ve Zonguldak'taki sel felaketine ilişkin açıklama
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
'Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
EYT'liler dahil tüm emeklileri kapsayan zam teklifi Meclis'te
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
İzmir'de orman yangını: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
Akıllı sistemle Bakanlık binasında 100 milyon lirayı aşkın tasarruf
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
ASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yok
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Togg'a şimdi de KDV zammı geldi
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, İsveç'in de önünü açalım
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 384 merkezdeki öğretmenler, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) öğrencilerin tercihini yapıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 11:45, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 11:48
Yazdır
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide

3 Temmuz'da başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek olan LGS tercihlerinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehirde 384 merkezde tercih merkezi oluşturuldu. Merkezlerde görev yapan öğretmenler, öğrencilerin puanına göre okullarını seçmelerinde yardımcı oluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "2023 ortaöğretime geçiş, yerleştirme ve tercih kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuz istikametinde öğrencilerimizin tercih sürecini başlatmış olduk. Bize belirtilen kriterler istikametinde 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini sonlandıracaklar. Bunun için bizde ilimizde bir takım önlemler aldık. 384 tane yerleştirme ve tercih yapma sürecinde öğrencilerimize ve ailelerimize danışmanlık yapmak için tercih merkezleri oluşturuldu. Tüm okullarımız tercih merkezi olarak hazırlandı. Ayrıca ilimizde 3 tane rehberlik araştırma müdürlüğümüzde de rehber öğretmenlerimiz görevlendirildi. Bu süreç içerisinde de öğrencilerimiz nasıl tercih yapacaklar, hangi okulları tercih edecekler, okulların özellikleri neler gibi konularda rehber öğretmenlerimizden gerekli bilgileri alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın doğru okul tercihi yapması kariyer planlaması açısından çok önemli"

Karaköse, "Çocuklarımız bir nevi şuanda geleceklerini seçiyorlar. Burada doğru okul tercihi yapması kariyer planlaması açısından çok önemli. Bunun içinde biz tüm öğretmenlerimiz bu alanda görevlendirdik. Öğrencilerimize en ince detaylarına kadar okullar hakkında, eğitim kadrosu ve ders programları hakkında bilgilendirme sağlıyoruz. Ayrıca okullarımız hakkında velilerimizi ve öğrencilerimizi bilgilendirme maksatlı rehberlik araştırma müdürlüğümüzde tercih kılavuzu rehberim isimli bir kılavuz oluşturuldu. Bu kılavuz sitelerimizde de yayınlandı. Velilerimiz ve öğrencilerimiz bu kılavuzdan da ilimizdeki okullara yönelik istedikleri her bilgiye buradan ulaşabiliyorlar. Ayrıca yüz yüze bilgi almak istediklerinde de okullarımıza veya rehberlik araştırma merkezlerimize gelerek buradaki danışman öğretmenlerimizden bilgi alıyorlar" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber