İdeal Kilolar ve Sağlıklı Yaşam

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Çağımızın gittikçe artan bir sağlık sorunu olan obezite; her geçen gün artan sayıda kişiyi etkilemektedir. Genetik yatkınlık temelinde beslenme alışkanlıkları ve gıda maddelerinde ki cezbedici tatlar ve hareketsiz yaşam obeziteye neden olmaktadır. Obezite sadece bir görüntü sorunu değil, büyük bir sağlık sorunudur. Yaklaşık 30 farklı hastalık obeziteyle yakın ilişkidedir.

Obezite; farklı ifadelerle tanımlanmaktadır. Bunlardan bazıları vücut ağırlığının, boyun metre cinsinden karesine bölünmesi ile elde edilen vücut kitle indeksidir. Bu indeks otuzun üzerinde ise obezite olarak kabul edilmektedir. İndeks 40'tan fazla ise morbid yani ölümcül obezite terimi kullanılmaktadır. Morbid obezlerde ani kalp krizleri riski normal kilolulara göre çok yüksektir. Örneğin: 170 cm boyunda, 120 kg ağırlığında olan birinin vücut kitle indeksi 41.5 kg\m2 ile ifade edimektedir. Obeziteyi bunun dışında bel kalça oranı ile de ifade edebiliriz. Erkeklerde bel çevresinin kalça çevresine oranının 1'den fazla olması kadınlarda ise 0.8'den fazla olması kilolu ya da obezitenin göstergesi olarak kabul edilir. Kadınlarda yağlanma uyluk bölgesi, basenler ve omuzlarda ağırlık kazanırken erkeklerde genellikle karın bölgesinde daha fazla olmaktadır. Bu nedenle erkek tipi obeziteye ELMA TİPİ (android tip), kadınlardaki obeziteye ise ARMUT TİPİ (jinekoid tip) denmektedir. Obeziteden korunmak için sedanter yani hareketsiz yaşamdan uzak durmak gerekir. Kabul edilen görüşlere göre haftada 150 dk fitness tarzı sporlar veya günde 10.000 adım atılması obeziteye karşı bir önlem olabilir. Uzun yıllardır obezite hastalığının tedavisiyle uğraşan Doç..İbrahim Sakçak; fast food tarzı gıdalar, yoğun olarak mısır şurubu içeren ürünler ve rafine yağlardan mümkün olduğunca uzak durmayı salık vermektedir. Özellikle okul çağından sonraki dönem olarak kabul edebileceğimiz erişkin yaşam döneminde günde 2 öğün beslenme yeterlidir. Bu öğünlerde alacağımız kalorinin en az yarısını sabah almaya gayret edilmedi 2. Öğünü öğlen saatleri yada akşam üzeri 16:00 ile 17:00 saatlerinde almak sağlıklı beslenme için uygundur. Özellikle akşam yatarken bir şeyler yemek obeziteye adeta davetiye çıkarmaktadır.

Obezite öncelikle konservatif yöntemler dediğimiz diyet, spor, akupunktur ve bazı ilaçlar kullanılarak yapılan tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır. Ancak morbid obezite dediğimiz yani vücut kitle indeksi 40'tan fazla olan kişilerde bu yöntemler genellikle işe yaramaz. Bu aşamaya gelmeden konservatif yöntemleri en az 6 ay süreyle uygulayan veya morbid obez haline gelmiş çok yüksek kilolu insanlara cerrahi yöntemler uygun ve etkili yöntemlerdir.

Doç.Dr.İbrahim Sakçak Obezite tedavi kliniği olarak iki farklı tedavi uygulaması yapmaktayız. Bunlardan birincisi obezite ameliyatları, diğeri ise mide balonu ve mide botoksu uygulamasıdır. Obezite ameliyatlarını özellikle çok fazla kilosu olan veya kilo vermek için pek çok yöntem uygulayıp netice alamayan kişilere tavsiye etmekteyiz. Mide balonu ve mide botoksunu ise ameliyat gerektirmeycek kadar fazla kilosu olmayanlara veya kesinlikle ameliyat olmak istemeyenlere alternatif tedavi yöntemi olarak sunmaktayız. Obezite ameliyatları ile diğer uygulamalar arasındaki temel fark: obezite ameliyatlarının kesin ve kalıcı kilo verdirirken ; mide balonu ve ve mide botoksu ile verilen kiloların uzun süre korumanın güçlüğüdür.

Obezitenin ameliyatla tedavisinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın uygulanan yöntem tüp mide'dir. Tüp mide dışında özellikle metabolik sendromu olan yani Tip 2 Diyabet (Şeker hastalığı), kolesterol yüksekliği, hipertansiyon *(Yüksek tansiyon)' un obeziteye eşlik ettiği durumlarda Gastrik By Pass cerrahlar tarafindan sıklıkla uygulanan cerrahi tedavi yontemidir.

Tüm dünyada yapılan calışmalar göstermektedir ki ameliyattan sonra 1,5 yılda verilen kilolar uzun yıllar korunmaktadır. Ancak 7-8 yıldan sonra bir miktar kilo alinabilmektedir, ancak hiçbir zaman ameliyattan önceki kiloya ulaşılamamaktadır. Örneğin 130 kg ile ameliyat olan birisi ameliyat sonrası 60 kiloya düşmüş ise 10 yıl sonra 70-75 kiloya çıkabilmektedir. Tekrar kilo almamak icin doktorunuz ve diyetisyeninizle sık olmamakla birlikte iletişimi koparmamak gerekir. Neticede organizma aktif bir yapıdır, yeni durumlara uyum sağlama yetenegi vardır. Bu dönemde her beslenme disiplinini korumakta fayda vardır. Tedavi yöntemleri yaşlandığında her tedavi yöntemi herkese uygun değildir. Kişiye göre hekim ve hasta birlikte uygun tedavi yöntemine karar vermelidir. Hastanin karar verme sürecine katılması önemlidir. Çünkü hekimin söylediklerini uygulayacak olan neticede hastanın kendisidir.

Obezite ameliyatlarının korkulan başlıca 3 riski vardır. Bunlar Leakage (kaçak), Emboli (pıhtı oluşması) ve kanama olmasıdır. Bu riskler deneyimli cerrahların uyguladığı ameliyatlarda çok nadirdir. Böyle sorunların olması kadar erken farkedilip gerekli müdahalenin yapılması önemlidir. Zamanında yapılan tedavi sorunu genelikle bertaraf etmektedir.

Bazen bize çok ilginç şikayetler ve başvurular olabiliyor. Örneğin 175 cm boyunda 75 kilo ağırlığında olan biri de ameliyat olmak istediğini belirtip başvurabiliyor. Tabii ki bu durumda ameliyat etmiyoruz. Neticede çok riskli olmasa da yapılan bir cerrahi müdahaledir. O nedenle gerçekten fayda görecek kişilere bu ameliyatları yapmaktayız. 160 cm boyunda 80 kg ağırlığında olan ve kilo vermeyi bir türlü başaramayan birine İntragastrik Balon (Mide Balonu) alternatif bir yöntem olabilmektedir. Ameliyat kararı verirken hastanın mesleği ve sosyal yaşamı da dikkate alınması gereken bir durumdur. Aktif meslek hayatında olup, var olan kilosunun işinde ciddi sorunlara yol açtığı ya da kişinin böyle hisettiği durumlarda ameliyat kararında etkili olabilmektedir. Ameliyat sonrası hasta genellikle aynı gün yürütülmektedir. Ertesi gün bir test sıvısı içirildikten sonra ağızdan su ve komposto gibi sıvı besinlere başlanmaktadır. İkinci gün ise çorba yoğurt, süt ve ayran menüye ilave edilmektedir. Aşama aşama eklenen gıdalar sonrası ameliyattan 6 hafta sonra hemen her gıda serbest hale gelmektedir. Ancak kilo verme süreci boyunca yüksek kalorili karbonhidratlarda kısıtlamalar olabilmektedir. Zaten özellikle tüp mide ameliyatında midenin iştah hormonunun (Ghrelin) salgılandığı Fundus kısmı çıkarıldığı için iştah duygusu %80 oranında azalmaktadır. Cerrahi prensiplere uygun bir operasyon geçiren hemen herkes kilo vermektedir. Ancak hastanın çevre ve kişisel özellikleri kilo verme hızı ve miktarinda önemli rol oynayabilmaktedir. Örneğin aynı kiloda ve aynı ameliyatın uygulandığı iki kişiden biri 60 kiloya kadar düşerken diğeri 70 kiloda takılıp kalabilmektedir. Ancak hemen herkes ideal kilosunun 10 kilo fazlası ile 10 kilo eksiği arasındaki kilolara kadar düşmektedir. Kilo verme süreci ortalama 1,5 yıl sürmektedir. Hasta vermesi gereken kilonun yarısını ilk 4 ayda kalanını ise yaklaşık 1 yılda vermektedir.

Obezitenin ameliyat dışı tedavi yöntemlerinden mide balonu özellikle 20-30 Kg fazlası olan kişilere önerilmektedir. Eğer 10-15 Kg vermek isteyip çok zorlanıyor isek mide botoksu ile bu kiloları verebiliriz. Mide balonu ile mide botoksu arasındaki en önemli fark mide botoksunun daha konforlu bir uygulama olması; ancak daha az kilo verdirmesidir. Mide balonu dış çeperi medikal silikondan ürtetilmiştir, içine serum fizyolojik olarak bilinen içtiğimiz suya benzer bir sıvı ile şişirilmektedir. Mide balonu temelde 2 çeşittir. Bunlardan birincisi yutulabilir balondur.Bu balon adeta bir hap hibi yutulmakta ve midede olduğu röntgen ile belirlendikten sonra dışarda kalan kateter vasıtasıyla şişirilmektedir. Yutulabilir balon mide içinde 4 ay kalmakta ve sonra kendiliğiğnden sönerek barsak yoluyla atılmatadır. Endoskopik balon ise hafif anestezi (sedasyon) altında ve endoskop eşliğinde uygulanmaktadır. Mide içinde bir yıl kadar kalabilmektedir. Süreç sonunda yeterince kilo verilince hafif anestezi altında endoskopla çıkarılmaktadır. Mide balonu uygulandıktan sonra klinik diyetisyeni ile birlikte takip edilmektedir. Kilo verme sürecinde hastaya beslenme önerileri ve gerekirse kilo vermeyi kolaylaştırıcı bazı ilaçlar reçete edilebilmektedir. Balon uygulanan kişinin ilk günler katı gıda almaması gerekir. Çünkü katı gıdalar bulantı hissi ve mide ağrılarını artırmaktadır. 3-4 gün devam eden bu süreç sonunda iyi çiğnemek koşuluyla normal beslenmeye geçilebilmektedir. Balon bu dönemde yenilen gıda miktarını ve iştahı azalmaktadır.

Mide botoksu; endoskopik olarak mideye girildikten sonra özel bir iğne yardımıyla midenin kas tabasına botoks enjeksiyonu yapılması işlemidir. Uygulama yaklaşık 15 dk sürmektedir. Uygulamadan sonra normal hayata devam edilmektedir. Bu işlem; genellikle rahatsızlık hisssi vermez. İştahta azalma ve tokluk hissi verir. Bu etkisi 3-4 gün sonra başlayıp 4-5 ay kadar devam eder. Bu dönemde Doç.İbrahim sakçak ve klinik diyetisyeni, olarak hastayı birlikte takip ederek kilo vermede başarı oranını yükseltmekteyiz.

Çağın vebası olarak olarak ifade edilen obeziteden uzak sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Doç.İbrahim Sakçak



