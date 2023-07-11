2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komisyon başkanlığına seçilmesinden dolayı Mehmet Muş'u tebrik ederek, komisyonun tüm üyelerinin önemli bir görev yaptığını söyledi.

Ek bütçenin, genel bütçe gibi görüşülmeyip kanun gibi görüşülmesinin neden olduğu anayasal sorunlar bulunduğunu ileri süren Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, torba kanun tekliflerinin görüşülmesi bakımından bir alt meclis gibi çalıştığını öne sürdü.

Tali komisyonlara sevk edilmesi gereken konuların da burada görüşüldüğünü ifade eden ve buna yönelik eleştirilerini sıralayan Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun enerjisini uzmanlık alanındaki konulara harcaması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçenin görüşülme usulünün Anayasa'da ayrıntılı biçimde tanımlandığını dile getirerek, ek bütçenin de genel bütçe gibi görüşülmesinin doğru olduğunu savundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sunumuna başladı.