Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangının söndürülmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik İnhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mayıslar Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

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