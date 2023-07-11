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Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 14:33, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 14:40
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Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mayıslar Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

Yangının söndürülmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik İnhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yangın bölgesine giderek incelemede bulundu.

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