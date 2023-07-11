Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Trendyol olacak

Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ile TFF Başkan Vekili, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, imza töreni, yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

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