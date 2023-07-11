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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. Litvanya'daki zirve kapsamında ikili temaslarına devam eden Erdoğan, akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 17:33, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 17:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi

5 LİDER İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunan Erdoğan, şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ive Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşmesine ilişkin, "NATO zirvemiz marjında gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Sunak ile görüşmesine ilişkin, "Müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ittifakımıza katkı vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmesine ilişkin, "Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de, "Tarihi önemdeki zirvemizi yaptığımız yoğun temaslarla en verimli şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da NATO Liderler Toplantısı'nın ikinci oturumu ile NATO-Ukrayna Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak, katılımcılara hitap edecek.

Heyetlerin de katıldığı görüşmelerde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Heyetlerin de katıldığı Scholz görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde, ev sahibi Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Erdoğan, tokalaşarak fotoğraf çektirdiği Nauseda ve Stoltenberg ile ayaküstü sohbet etti.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı.

Erdoğan'ın, yarın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de ikili görüşme yapması, zirvenin tamamlanmasının ardından zirve alanında basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

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