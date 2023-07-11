Mersin'de trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan 3 evde sağlık hizmeti personeli yaralandı.

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