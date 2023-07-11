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NATO için Ukrayna'ya davet

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırmak için 3 maddelik planda anlaştığını belirterek, "Şartlar yerine getirildiğinde Ukrayna'yı davet etmek konusunda mutabık kaldık" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 18:15, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 18:28
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NATO için Ukrayna'ya davet

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO liderler zirvesinde İsveç ve Ukrayna'nın birliğe üyelik sürecini değerlendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

NATO'YA ÜYELİK İÇİN UKRAYNA'YA YEŞİL IŞIK

Müttefikler Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırmak için 3 maddelik planda anlaştı.

Şartlar yerine getirildiğinde Ukrayna'yı davet konusunda mutabık kaldık.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye ile İsveç arasında varılan mutabakat tarihi bir şey. İsveç NATO'ya tam üye olacak bu tarihi bir adım.

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