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Borsa'da Litvanya Zirvesi etkisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 artışla günü 6.362,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.386,84 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 19:05, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 19:06
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Borsa'da Litvanya Zirvesi etkisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü (11 Temmuz Salı) rekorla kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,05 ve holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmayla da Türk varlıklarının olumlu etkilendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Fed'in açıklayacağı Bej Kitap Raporu ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,1 artmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyor.

LİTVANYA ZİRVESİ ETKİSİ

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

TÜRK VARLIKLARINI OLUMLU ETKİLEYECEK

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

ŞAHİN ADIMLARA SON

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

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