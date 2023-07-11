İzmir'de taksiyle göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, dün Kuzey Ege Otoyolu'nda İ.S. yönetimindeki 35 T 5047 plakalı taksiye 'dur' ihtarında bulundu. Durdurulan araçtaki 4 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle taksi şoför İ.S. ile yanındaki E.Ç. gözaltına alındı. Takside yapılan aramada 4 can yeleği, 4 şambrel ve 4 pompa ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, İ.S. ise konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenler de sağlık kontrollerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.