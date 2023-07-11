Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.