Adana'da orman yangını

Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Ankara'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Motorine yeniden zam bekleniyor
Motorine yeniden zam bekleniyor
'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'
'22 bin TL, bekar memurları da kapsamalı'
Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin
Yetenek avcısı liseler: LGS tercihlerinde bu okulları göz ardı etmeyin
7 aylık kayıt 1 günde yapıldı
7 aylık kayıt 1 günde yapıldı
Bakan Bolat: İkinci el otoda fiyatlar gevşedi
Bakan Bolat: İkinci el otoda fiyatlar gevşedi
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Litvanya'da üçlü zirve: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Bakan Tekin açıkladı: Yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Ana sayfaHaberler

Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 20:06, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 20:07
Yazdır
Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında yaralanan bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Alevlerin sıçradığı bir evde çıkan yangın söndürüldü. Evi kullanılamaz hale gelen Durdu Karakılçık gözyaşı döktü.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber