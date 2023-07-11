Doğum sırasında anne yaşamını yitirdi, bebek yoğun bakımda
İzmit'te, doğum sırasında durumu ağırlaşan Başak Kara (34) hayatını kaybetti. Kara'nın bebeği, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 21:49, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 21:51
İzmit'te doğum sancısı yaşayan Başak Kara, özel bir hastaneye yatırıldı. Sezaryan doğum sırasında durumu ağırlaşan Kara, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kara çiftinin erkek bebeği ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Hastanede işlemleri tamamlanan Kara'nın cenazesi, İzmit'te Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Kara ailesinin özel hastaneden şikayetçi olacakları öğrenildi.