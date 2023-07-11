AK Parti'den emeklileri ilişkin ek zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, emeklilere yapılacak zam oranıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz ayı zam oranı, haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte belli olmuştu. Rakamların ortaya çıkmasıyla emeklilere yüzde 19,77 oranında zam verilecekti.

Ancak, emeklilerden gelen itirazlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girince bu oran yüzde 25'e yükseltildi.

Ancak bu oran da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emeklileri mutlu etmedi. Zam oranın açıklanmasından sonra emeklilere yönelik seyyanen zam artışı yapılması istendi.

Yüzde 25 zam oranı artırılıyor mu?

Bugün TBMM'de görüşülmesi beklenen memur ve emeklilerle ilgili zam düzenlemesi yarına ertelendi. Habertürk TV'de konuşan Abdullah Güler, yarın görüşülecek olan zam teklifi görüşmeleriyle ilgili emeklileri umutlandıran bir açıklama yaptı.

Abdullah Güler konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

17 maddeden oluşuyor mevcut kanun teklifimiz. 2 tane de geçici maddemiz var. Toplam 31 maddeyi inşallah Meclisimizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz.17 madde ile beraber 31 maddeye çıktı. Burada basın toplantısında ben milli dayanışma paketi olarak değerlendirmiştir.

En düşük memur aylığının 22 bin 10 liraya çıkarılmasıyla ilgili teklifti. 6 Şubat depremlerinin sonuçları itibariyle baktığınızda iki başlık halinde şehirlerdeki depremin, hayatın normalleşmesi, şehirlerimizin ayağa kaldırılması noktasında önümüzde 2 büyük engel var. Yaklaşık 100 bin kilometre karelik alandan bahsediyoruz. Yeniden imar, planlanması, altyapı ve üstyapıların ortaya çıkarılması ve buna harcanacak giderler. Memur maaşlarına zam yaparken aynı zamanda gelir kaynağının oluşturulması gerekiyor.

Aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin getirdiği hasarların telafisi için gelir kalemleri oluşturmamız gerekiyor. Bu giderlerin karşılanacağı bütçe kaleminde o gelirin oluşturulacağı sistemi inşa etmesi gerekiyor. Memur emeklilerimizin refah payı, enflasyon farkı. Aynı zamanda SSK ve Bağkur emeklilerine ödenecek oranları açıkladık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu. Çalışma Bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın çalışması oldu. Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu. Mevcut önergemizi verdik ve maddeleşti. Memur emeklilerimize yaklaşık yüzde 25'e çıktık. SSK ve Bağkur için de öyle aynı zamanda.

"ARTIRMA NOKTASINDA ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi.

Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe bugün kabul edildi. Orada yaklaşık 500 milyar TL'ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiğini görüyoruz. Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir.