Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan elektrik akımına kapılarak öldü
Şanlıurfa'da açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyada "ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan 35 yaşındaki Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 22:49, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 22:50
Şanlıurfa'da çektiği TikTok videoları ile tanınan Sadık Dedecan'dan acı haber geldi.
Sosyal medyada "ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan iddiaya göre iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etti. Durumu fark eden vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Dedecan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sosyal medyada "ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.