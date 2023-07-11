Antalya'da bir dairede çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında söz konusu daire kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinden Galip Karayıldırım, yangın çıkan apartmanın yanındaki binada oturduğunu ve bir anda seslerin yükselmesiyle sokağa çıktığını söyledi.

Çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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