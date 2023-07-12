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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 00:02, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 00:04
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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

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