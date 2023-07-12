Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı
ABD Başkanı Joe Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 07:27, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 07:29
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." ifadelerini kullandı.