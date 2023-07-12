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Murat Karayalçın da İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı

CHP'nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'koltuk' savaşlarına değindi. İmamoğlu'na adaylık kapısını kapatan Karayalçın, "Sen İBB'ye aday ol" mesajını verdi. "Ben kimsenin önünü kapatmak istemem ama Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır." diyen Karayalçın, "Genel başkanlığa talipsen partililerin önüne program koy" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 08:30, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 07:45
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Murat Karayalçın da İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı

CHP'ye yönelik değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı. Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na kapıyı kapatıp, "CHP'yi yönetmek şirket yönetmeye benzemez" diyerek 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın da İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı: Sen önce partilileri ikna et

CHP'nin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki 'koltuk' savaşlarına değindi. İmamoğlu'na adaylık kapısını kapatan Karayalçın, "Sen İBB'ye aday ol" mesajını verdi. "Ben kimsenin önünü kapatmak istemem ama Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır." diyen Karayalçın, "Genel başkanlığa talipsen partililerin önüne program koy" ifadelerini kullandı.

"Ekrem Bey İBB adayı olmalı"

Karayalçın konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Ben kimsenin önünü kapatmak istemem ama Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Bazen kader kilitlenmesi olur. Ekrem Bey İBB adayı olmalıdır ne olursa olsun kazanacağına inanıyorum kazansa da kaybetse de böyle bir değerlendirme yapıyorum. Eğer genel başkan genel başkanlığa devam ediyorsa sen de talipsen yapmak gereken sadece söylem değil, partililerin önüne program koymaktır. Onları ikna edecek bir programın olmalıdır. doğrusu böyledir. Ekrem bey kusuruma bakmasın ben onu belediyede değerlendiriyorum."

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