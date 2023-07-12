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THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirket çalışanlarının maaşına 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 41 zam yapıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 08:57, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 08:59
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THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Türkiye Sivil Havacılık (Hava-İş) Sendikası ile yapılan görüşmelerin sonunda karara varıldığını belirterek, "Değerli arkadaşlar, hem çalışma arkadaşlarıma hem de sendikamıza teşekkür ediyorum.

Finansallarımızı bozmayacak şekilde 2023 yılı ikinci yarısı için farklı bir formülde uzlaşıldı. Buna göre yüzde 21 zam artışı artı ağustos ve ekim aylarında ilave birer maaş ikramiye yerine direkt maaşlara yüzde 41 oranında artış yapıldı. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele yapılacak maaş artışlarına da değinen Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"THY Teknik AŞ çalışanlarımız için yarın yetkili sendika yöneticilerimizle bir araya gelecek ve finansallarımızı örselemeyecek alternatif iyileştirmeler neler olabilir konuşacağız. Diğer iştirak şirketlerimizde daha önce ilan ettiğimiz yüzde 34 zam artışı ve ağustos ve ekim aylarında ilave yarımşar maaş ikramiye formülünü de yüzde 34 zam ve ağustos ayında ilave bir maaş ikramiye olarak revize ettik. 83 bin ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

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