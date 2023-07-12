Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak

NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin ayrıntıları anlattı. Çalışkan, "Perşembe Cuma günleri istanbul'da sıcaklık 35'lere doğru çıkacak. Çanakkale, Balıkesir tarafında 38-39 dereceleri göreceğiz. Ege'de özellikle iç Ege'de sıcaklıklar 40 dereceyi zorlayacak. Hatta 40 dereceyi geçecektir. Sahillerde hissedilen sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Akdeniz'de Adana ve Antalya arası 40 dereceye ulaşacak. İç Anadolu'da Ankara'da Kayseri'de 38 dereceye ulaşacak." dedi.

ORMAN YANGINI TEHLİKESİNE DİKKAT

Aşırı sıcak ve nemin düşük oluşu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlık alanlar için yangın tehlikesini beraberinde getiriyor.

Dilek Çalışkan, "Buradaki en önemli durum nem ve rüzgar. Nem çok yüksek değil orta seviyeli. Nemin yüksek olmaması bizim sağlığımız açısından iyi. Nem yüksek olsa durulacak bir hava olmazdı. Ancak nemin düşük olması orman yangını riskini artırıyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde orman yangını seviyesi çok y]ksek." değerlendirmesinde bulundu.

BİR HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sıcak hava dalgasının bir hafta sürmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar ile kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.