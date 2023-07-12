Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak

Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Siyasette emekli zammı tartışması
Siyasette emekli zammı tartışması
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Memur ve emeklilere zam teklifi için gözler TBMM'de
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak. NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin ayrıntıları anlattı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 09:08, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 09:11
Yazdır
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak

NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin ayrıntıları anlattı. Çalışkan, "Perşembe Cuma günleri istanbul'da sıcaklık 35'lere doğru çıkacak. Çanakkale, Balıkesir tarafında 38-39 dereceleri göreceğiz. Ege'de özellikle iç Ege'de sıcaklıklar 40 dereceyi zorlayacak. Hatta 40 dereceyi geçecektir. Sahillerde hissedilen sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Akdeniz'de Adana ve Antalya arası 40 dereceye ulaşacak. İç Anadolu'da Ankara'da Kayseri'de 38 dereceye ulaşacak." dedi.

ORMAN YANGINI TEHLİKESİNE DİKKAT

Aşırı sıcak ve nemin düşük oluşu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlık alanlar için yangın tehlikesini beraberinde getiriyor.

Dilek Çalışkan, "Buradaki en önemli durum nem ve rüzgar. Nem çok yüksek değil orta seviyeli. Nemin yüksek olmaması bizim sağlığımız açısından iyi. Nem yüksek olsa durulacak bir hava olmazdı. Ancak nemin düşük olması orman yangını riskini artırıyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde orman yangını seviyesi çok y]ksek." değerlendirmesinde bulundu.

BİR HAFTA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sıcak hava dalgasının bir hafta sürmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle yaşlılar ile kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber