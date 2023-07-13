Çevre mühendisliği mezunları, çevre görevlisi olarak geçen süreleri kazanılmış hak aylığından sayılır mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüş yazısında, çevre mühendisliği bölümü mezunlarının 2143.02 meslek kodu ile çevre görevlisi olarak çalışmış olduğu sürenin 3/4'ü kazanılmış hak aylığında sayılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 03.07.2023 tarihli 6758284 sayılı görüş yazısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/C maddesinin birinci fıkrası, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 28 inci maddesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 01.11.2012 tarihinde yayınladığı "Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru", 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesi ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün muhtelif görüş yazıları, Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği'nin 2'nci maddesi, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik bağlamında konu değerlendirilmiştir.

Görüşe konu olayda; Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olup 657 sayılı Kanuna tabi mühendis kadrosunda görev yapan personelin daha önce çevre görevlisi olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında sayılıp sayılamayacağı incelenmiştir.

Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerin bu sürelerinin 3/4'ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için 1 derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi mümkündür. Bu şekilde intibak yapılabilmesi için ilgililerin teknik hizmetler sınıfında bulunmaları, kurumlarına müracaat etmeleri ve sosyal güvenlik kurumlarından alacakları belge ile durumlarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıdaki hususlar bağlamında çevre mühendisliği bölümü mezunu olanların 2143.02 Meslek Kodu ile çevre görevlisi olarak çalışmış olduğu sürenin kanıtlanması durumunda 3/4'ü kazanılmış hak aylığında sayılması mümkün olacaktır.

Görüş yazısına aşağıda yer verilmiştir.

