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Sapık patron 19 yaşındaki kıza arabada tecavüz etti!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde patronunun tacizleri nedeniyle 5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 19 yaşındaki E.G. T. olayı ile ilgili yeni ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 09:34, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 09:38
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Sapık patron 19 yaşındaki kıza arabada tecavüz etti!


ARABADA TECAVÜZ ETTİ

Genç kızın, intiharından hemen önce babasına çalıştığı inşaat firmasının sahibi olduğu İ.G.G.'nin (36) tacizlerde ve silahla ölüm tehdidinde bulunduğunu söylediği belirlendi.


ARABADA CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP, SİLAHLA TEHDİT ETMİŞ

Acılı baba Orhan T. kızının kendisine söylediklerini ifadesinde anlattı. Orhan T., "Kızım intihardan önce bana her şeyi anlattı. Kızımı 27 Haziran'ı 28'ine bağlayan gece arayarak 'Gel biraz konuşalım, sen benim elemanımsın, biraz dertleşelim' demiş.


"BENİM METRESİM OLACAKSIN"

Kızım önce kabul etmemiş. Sonra kızıma 'Aileni ortadan kaldırırım, hayatınıza kast ederim, ben güçlü bir adamım bana kimse bir şey yapamaz' demiş. Kızım da bu sözlerden korkup kabul etmiş. Kızımı evimizin önünden arabayla almış bir süre sonra, 'Sen benim olacaksın, benim metresim olacaksın' demiş.

"KIYAFETLERİNİ YIRTMIŞ"

Sonra kızımın vücuduna dokunmaya başlamış. Kızım inmek isteyince de kızıma silah doğrultup, 'Seni öldürürüm' demiş. Kızımın kıyafetlerini çekerek yırtmış.


Yardım istemek isterken elindeki telefonunu almış. Kızım 'Kurtarın beni' diye bağırmış ama kimse sesini duymamış. Kızımı tartaklamış, saçlarını çekmiş.

"KIZIM BANA BUNLARI ANLATTI"

Saçını ve başındaki tokasını koparmış. Daha sonra kendisini biri aramış. Telefondaki kişiye, 'Seni öldürmeye geliyorum, ecelin olacağım' dedikten sonra kızımı evin oraya bırakmış. Kızım bana bunları anlattı. Boynunda ve alnında yara izleri vardı" dedi.

'ÖLMEYİ KENDİN İSTEYECEKSİN'

Orhan T. kızının 28 Haziran günü İ.G.G.'nin ortağı olarak bildiği bir kişi tarafından arandığını belirterek şunları söyledi: "Olaydan bir gün önce bu kişinin ortağı kızımı arayarak, 'Ben sizin aranızı bulayım. İ.G.G.senden özür dilesin bir buluşalım' demiş. Kızım bu kişiyle parkta buluşmuş.


Kızıma 'Şikayetçi olma, bunun eli kolu uzun, her yerde adamı var ben özür dileteyim' demiş. Yanlarına İ.G.G.de gelmiş. Parkta kızımı darp etmiş.

Kızıma, 'Ben benimle birlikte olmayı kabul etmedin, sana öyle bir şeyler yaparım ki ölmeyi kendin isteyeceksin' demiş. Kızım bunun üzerine polis merkezine gitmiş.

Korktuğu için herhangi bir şey anlatmadan sivil polislerle birlikte oradan ayrılmış.

Kızım bunları bana anlattıktan sonra hava almak için dışarı çıkacağını söyledi.

Sonra evden çıktı. Telefonlarına ulaşamayınca aramaya başladık. Sonda polis aradı ve intihar ettiğini öğrendim. Kızım intihara sürüklenmiş, zorlanmış olabilir" diye konuştu.


TOLGA YANIK

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