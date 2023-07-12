Gram altında yeni rekor

Ons altın ise 1938 dolar seviyesinde. Salı gününü 1932 dolardan noktalayan ons, sabah seansında 1941 dolara kadar yükselmişti.

Altın, ABD'de haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı çarşamba gününe hem yurt içinde hem de yurt dışında yükselişle başladı.

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