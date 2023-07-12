Deprem bölgesindeki öğretmenler ne kadar hizmet puanı alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 12 Temmuz 2023 Tarihli ve 32246 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır.

İşte o değişiklik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

PEKİ, BU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılacağına hükmetmiştir.

PEKİ, BU DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Bu değişiklik Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin görev yaptıkları okulların alanlarına göre hizmet puanlarını; 1. hizmet bölgesine göre değil de 3. hizmet bölgesine göre alacakları anlamına gelmektedir.

KONUNUN NET ANLAŞILMASI İÇİN AŞAGIDAKİ MEVZUAT BİGİLERİNE BAKMAMIZ GEREKMEKTEDİR

HİZMET BÖLGELERİ NERELERDİR?

Hizmet Bölgeleri; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Bölgeleri" başlıklı 37. maddesindeki;"(1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir." hükümlerine göre belirlenir ve Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilir.

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1 BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ 1 Adana 1 Adıyaman 1 Ağrı 2 Afyonkarahisar 2 Artvin 2 Ardahan 3 Aksaray 3 Bayburt 3 Batman 4 Amasya 4 Çankırı 4 Bingöl 5 Ankara 5 Elazığ 5 Bitlis 6 Antalya 6 Erzincan 6 Diyarbakır 7 Aydın 7 Giresun 7 Erzurum 8 Balıkesir 8 Gümüşhane 8 Hakkari 9 Bartın 9 İstanbul 9 Iğdır 10 Bilecik 10 K.Maraş 10 Kars 11 Bolu 11 Kastamonu 11 Mardin 12 Burdur 12 Kırşehir 12 Muş 13 Bursa 13 Kilis 13 Siirt 14 Çanakkale 14 Malatya 14 Şırnak 15 Çorum 15 Nevşehir 15 Tunceli 16 Denizli 16 Niğde 16 Van 17 Düzce 17 Ordu 18 Edirne 18 Rize 19 Eskişehir 19 Sivas 20 Gaziantep 20 Şanlıurfa 21 Hatay 21 Tokat 22 Isparta 22 Yozgat 23 Mersin 24 İzmir 25 Karabük 26 Karaman 27 Kayseri 28 Kırıkkale 29 Kırklareli 30 Kocaeli 31 Konya 32 Kütahya 33 Manisa 34 Muğla 35 Osmaniye 36 Sakarya 37 Samsun 38 Sinop 39 Tekirdağ 40 Trabzon 41 Uşak 42 Yalova 43 Zonguldak

HİZMET ALANLARI NASIL BELİRLENİR?

Hizmet alanları ise Yönetmeliğin "Hizmet alanları" başlıklı 38. maddesindeki;

(2) Eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiler zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olacak şekilde valiliklerce belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

(3) Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde belirtilir ve Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(4) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, çizelgede değişiklik yapılana kadar o eğitim kurumuna en yakın mesafedeki eğitim kurumu emsal alınarak değerlendirilir. Bu eğitim kurumları, valiliklerce her yılın kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra Ek-2'de yer alan Çizelgeye dahil edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükümlerine göre belirlenir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre; öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü içindedir.

HİZMET PUANLARI NASIL BELİRLENİR?

Hizmet puanları ise Yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesindeki;

"(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:

a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30 hizmet puanı verilir.

(2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

(4) (Değişik:RG-19/6/2020-31160) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.

(5) (Değişik:RG-19/6/2020-31160)Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) (Değişik:RG-19/6/2020-31160) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir.

(7) (Ek:RG-19/6/2020-31160) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir." hükümlerine göre belirlenir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre; belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında aşağıdaki puanlar verilmektedir.

Hizmet Alanları 1.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 2.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 3.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 1 10 12 14 2 11 13 16 3 12 14 18 4 14 18 22 5 16 20 26 6 18 22 30

EĞİTİM KURUMLARININ HANGİ HİZMET ALANLARI İÇERİSİNDE OLACAĞI NASIL BELİRLENİR?

Eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağı Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi" başlıklı 39. maddesindeki;

"(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;

a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkanının bulunup bulunmadığı,

b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yüksek öğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,

c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,

ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkanlarının bulunup bulunmadığı,

d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,

e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilip getirilemediği,

g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı,

ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,

gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.

(3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükümlerine göre belirlenir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre; hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek, Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Milli Eğitim Bakanlığı 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Eki "Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi" Şubat 2023 tarihli ve 2784 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

Şubat 2023 tarihli ve 2784 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisindeki Türkiye'deki tüm okullara ait "Hizmet alanı" ve "hizmet puanları çizelgesi", okul bazında şu şekilde görünmektedir.

İL/İLÇE KURUM ADI VE KODU HİZMET BÖLGESİ HİZMET ALANI YERLEŞİM YERİ ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜĞÜ SÜRESİ(YIL) HİZMET PUANI Atatürk İlkokulu 1 4 BELDE 7 14

Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.

PEKİ, DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLER NE KADAR HİZMET PUANI ALACAKLAR

Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamı ile Yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesinde belirtilen etkinliklere bağlı olarak verilen puanı ifade etmektedir.

Buna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler ne kadar hizmet puanı alacaklar?

Buna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler yönetmelik değişikliği ile 3. hizmet bölgesinde görev yapmış sayıldıklarından bu öğretmenler görev yaptıkları okul hangi hizmet alanında ise onun 3. hizmet bölgesindeki hizmet puanını alacaklardır.

Örneğin Hatay ili 1. hizmet bölgesindedir. Bu ilde 2. hizmet alanındaki bir okulda görev yapan öğretmen yönetmelik değişikliğinden önce 11 puan almaktadır. Bu yönetmelik değişikliğine göre görev yaptığı yer 3. hizmet bölgesi sayıldığından ve 2. hizmet alanında görev yaptığından 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle 16 hizmet puanı alacaktır.

İŞTE, DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIKLARI OKULLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE ALACAKLARI HİZMET PUANLARI

Hizmet Alanları 3.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 1 14 2 16 3 18 4 22 5 26 6 30

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler görev yaptıkları okulun hizmet alanına göre yukarıdaki tablodaki 3. hizmet bölgesindeki hizmet puanlarını 1/9/2023 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca alacaklardır.

Ahmet KANDEMİR