Dolar/TL, 26,15 seviyesinden işlem görüyor

Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 26,15 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,1460 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 11:20, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 11:21
Yazdır
Dolar/TL, 26,15 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1176'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 28,8370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,8280'den satılıyor.

Bugün düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 101,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,1040 ile 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,1030'da seyrediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle dolara olan talebin azaldığını ifade etti.

Ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsatan analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasında etkili olacağını dile getirdi.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkat çekerek, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini söyledi.

Bugün ABD'de enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek,103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber