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Sabah Gazetesi: NATO'da tek vuruşta gelen zafer

itvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde tüm dünyanın gündemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ydi. İsveç'in NATO ittifakına üyelik süreci ve Türkiye'nin büyük diplomasi zaferi ABD basınının bir numaralı gündemi oldu. Başkan Erdoğan'ın Vilnius'ta elde ettiği kazanımları tek tek sıraladılar. Alman basını ise Erdoğan için, 'O Batı'nın yeni güçlü adamı' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 11:43, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 11:45
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Sabah Gazetesi: NATO'da tek vuruşta gelen zafer

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri tüm dünyanın gündemine oturdu. ABD'li Business Insider Türkiye'nin bir dizi taviz aldıktan sonra İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktığını yazdı.


SIKI PAZARLIK

Business Insider'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın sıkı bir pazarlık yaptığı ve büyük bir zafer elde ettiği yazıldı. ABD'den gıpta ile bakılan F-16'ları aldığı ifade edildi.


Türkiye'nin PKK/YPG'nin finans kaynağı haline gelen İsveç'i bir yıldan uzun süredir NATO ittifakına üyelik sürecinde beklettiğini yazan gazete, Türkiye-İsveç-NATO zirvesi sonrası yapılan açıklamaların hemen ardından ilk tavizi aldığını belirtti.


İLK TAVİZ BU DEĞİL

Erdoğan'ın hatırı sayılır bir avantajı olduğu ifade edilen haberde, bunun ilk taviz olmadığına da dikkat çekildi.


Türkiye'nin İsveç üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu ve terörle mücadele konusunda çok büyük bir zafer elde ettiği, İsveç'in kendi yasasını değiştirmesini sağladığı belirtildi.

NATO'DA ETKİSİ ARTTI

Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığım uygulamayı reddederek savaşta izlediği dengeleyici politikanın NATO'da etkisini daha fazla artırdığı ve Batılı müttefiklerinden daha fazla taviz elde ettiği ifade edildi.

HENÜZ BİTMEDİ

Atlantic Council'in kıdemli üyelerinden Rich Outzen Erdoğan, İsveç'e yeşil ışık yaksa da meclis ayağının hala gündemde olduğu ve Türkiye'nin doğrudan hiçbir şeye onay vermediğini belirtti. NATO İsveç ve Türkiye'nin bir vuruşta işlevsel bir anlaşma elde ettiği belirtildi.

CNN International ise, Türkiye'nin kazanımlarının perde arkasını gündemine taşıdı. Türkiye ve ABD arasındaki diplomasi trafiğini detaylı bir şekilde ele alan gazete, gözlerin Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde olduğunu belirtti.


DİPLOMASİ ZAFERİ

F-16 satışı sürecini ABD'nin sürüncemede bırakmasının ardından Türkiye'nin nasıl bir mekik diplomasisi yürüttüğünü yazan gazete, Türk düşmanı Menendez'in tutumunda dahi bir değişiklik sağlandığını yazdı.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın zirve öncesi görüşmesine dikkat çekilirken 45 dakikalık görüşme sonrası Beyaz Saray'dan gelen açıklama ile F-16 satışı sürecinin ilerlemesinin mantıklı olduğu bildirildiği hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in de Hakan Fidan ile 5 gün içinde 3 kez görüştüğü hatırlatılan haberde çok yoğun bir diplomatik mücadele geçirildiği ifade edildi.

'O BATI'NIN YENİ GÜÇLÜ ADAMI'

Alman Bild ise, 'Erdoğan her zamankinden daha güçlü' ifadelerini kullandı. 'O Batı'nın yeni güçlü adamı' ifadeleri ile başlayan haberde, "Erdoğan'ın yeniden iktidara gelmesi tesadüf değil." denildi.

Başkan Erdoğan'ın NATO'yu kilitleyebildiğini aynı anda hem Putin hem de Zelenskiy ile iyi ilişkiler kurduğunu yazan gazete, 'Hiçbir şey onsuz çalışmıyor' dedi.

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