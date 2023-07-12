Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydetti.

Öte yandan yapılan açıklamada, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı kaydedildi.