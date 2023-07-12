Depremde bulunamayan oğlundan 5 aydır gelecek iyi haberi bekliyor

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremde bulunamayan oğlundan 5 aydır gelecek iyi haberi bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazında bulunamayan 24 yaşındaki mimar Mustafa Batuhan Güleç'in ailesi çocuklarından bir iz arıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 13:48, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 13:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Mustafa Batuhan Güleç, 6 Şubat'taki depreme İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Güleryüz Apartmanın son katında yakalandı.

Arsuz ilçesinde yaşayan Güleç'in ailesi depremin hemen ardından çocuklarının yaşadığı binaya geldi.

Binanın yıkıldığını gören aile, umutla çocuklarının enkazdan çıkarılmasını bekledi. Ancak 8 gün süren arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına rağmen Mustafa Batuhan Güleç'e ulaşılamadı.

Umutlarını yitirmeyen Güleç ailesi, depremde yıkılan binada bulunamayan oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

- "5 aydan beri her gün oğlumu arıyorum"

Üç çocuk annesi Sema Güleç, AA muhabirine 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra oğluna telefonla ulaşamadığını anlattı.

Hemen oğlunun yaşadığı binaya gittiğini ve yıkıldığını gördüğünü dile getiren anne Güleç, günlerce enkaz başında dua ederek evladından iyi bir haber almak için beklediğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında oğluna ulaşılamadığını belirten anne Güleç, şöyle konuştu:

"O binadan 29 kişi vefat etmiş olarak çıktı. 11 kişi sağdı ama oğlum binadan çıkmadı. Oğlum son katta oturuyordu. Sonradan öğrendiğimize göre yan binadan oğlumun kaldığı binanın üzerine kayma olmuş. Oradan çıkarılıp ambulansla gönderildiği duyumunu aldık. Dokuzuncu günden sonra hastaneleri aramaya başladık. Türkiye genelindeki bütün hastanelere hemen hemen gittik. Oradan da bir sonuç elde edemedik. DNA eşleşmelerimiz de bitti ama eşleşme olmadı. Adana'da oğlumun görüldüğüne dair çok ihbar geldi ama hiçbir emareye rastlayamadık. 5 aydan beri her gün oğlumu arıyorum. Her gün içimiz yanıyor. Oğlumun yaşadığına inanıyorum."

- "Devamlı oğlumun yolunu gözlüyorum"

Anne Güleç, çok zor günler geçirdiğini vurgulayarak, "Evden dışarıya çıkamıyorum. Sanki çıktığım an oğlum gelecek beni bulamayacak gibi hissediyorum. Gerçekten çok zor. Devamlı evin içinde gelmesini bekliyorum. Her isimsiz telefon çaldığında kalbim atıyor. Devamlı oğlumun yolunu gözlüyorum." diye konuştu.

'ın yanı sıra Adana, Gaziantep ve Ankara gibi illerde duvarlara oğlunun fotoğraflarını astıklarını, sosyal medyadan da paylaşım yaptıklarını belirten anne Güleç, onu görenlerin ve nerede olduğunu bilenlerin kendilerine veya güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber