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Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu

Trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan ve dün aracında ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 13:52, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 14:52
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Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu

İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavganın ardından kamuoyunda "Maseratili Polis" olarak tanınan ve yaşanan süreçte açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cesedi bulundu.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu'nda dün saat 16.30 sıralarında bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine yetkililere haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi.

"Acımı bile yaşayamıyorum"

Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımında,

"Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat? Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi"

dedi.

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