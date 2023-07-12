'Devlet ve kamu üniversiteleri öğrencileri beklemek yerine peşinden koşmalı'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Devlet ya da kamu üniversitelerinin genel sınava girdikten sonra kazanacak öğrencilerini beklemektense o üniversiteyi tercih edecek adayların peşinden koşmasının üniversiteler adına fevkalade önemli bir hedef olduğuna inanıyorum." dedi.

Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve diğer katılımcılarla üniversite bünyesinde çayla ilgili bilimsel çalışmaların tanıtıldığı fuarı gezdi.

Çay esanslı yanık kreminin cilt yanıkları üzerine etkisinin incelendiği proje kapsamında patenti alınarak üretilen beyaz çaylı cilt bakım kremini inceleyen Özvar, yetkililerden bilgi alarak kremi denedi.

Daha sonra RTEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı'na katılan Özvar, toplantının şimdiye kadar Düzce, Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Kastamonu üniversitelerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

YÖK olarak 11. Kalkınma Planı'nda yer alan "Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması" hedefi doğrultusunda, yükseköğretimin tüm süreçlerinde çeşitlilik, farklılaşma ve bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerini belirten Özvar, şöyle devam etti:

"Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Halihazırda başkanlığımız tarafından 22 üniversitemizin katılımıyla yürütülmekte olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin olarak kullanılması, yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır."

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin birbirine benzemeye çalışması ve aynı misyona sahip olmalarının yükseköğretimde gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durum olduğunu düşündüklerine işaret ederek, "Halihazırda belirli uzmanlık alanlarında misyon yüklenmiş 77 üniversitemiz bulunmaktadır. Bunlar arasında 23 araştırma üniversitemiz, 22 bölgesel kalkınma üniversitemiz, 2 uygulamalı bilimler üniversitemiz, 3 sağlık bilimleri üniversitemiz, 2 güzel sanatlar üniversitemiz ve son olarak da geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz 25 öncelikli alanda ihtisaslaşan üniversitemiz yer almaktadır." dedi.

- "Önümüzdeki günlerde 5. grup bölgesel kalkınma üniversitelerini de kamuoyuyla paylaşacağız"

Çağrısına çıktıkları ve değerlendirme süreçleri devam eden 5. grup bölgesel kalkınma üniversitelerini de kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Özvar, bu kategorilerin dışında kalan üniversiteler için de yeni misyon kategorileri planlaması yaptıklarını aktardı.

Özvar, rekabetin sadece vakıf ve özel üniversitelerin arasındaki bir süreç olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"En az vakıf üniversiteleri kadar devlet üniversiteleri arasında da tatlı bir rekabetin meydana gelmesi, üniversitelerimizin daha iyi Ar-Ge yapabilmek, daha kaliteli eğitim-öğretim süreçlerine sahip olabilmek, daha fazla toplumsal faydayı temin edecek şekilde kendi aralarında yarışmaları üniversitelerimizin hem kalitesini artıracak hem akademik üretkenliğini yükseltecektir. Devlet ya da kamu üniversitelerinin genel sınava girdikten sonra kazanacak öğrencilerini beklemektense o üniversiteyi tercih edecek adayların peşinden koşmasının üniversiteler adına fevkalade önemli bir hedef olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile devlet ve vakıf üniversitelerimiz arasında akademik üretkenliği, araştırma geliştirmeyi ve eğitim öğretim alanında kaliteyi daha fazla üst düzeye çıkaracak bir yarışmanın ülkemizin sadece yükseköğretimde değil, ülkemizin aynı zamanda dünyaya sağladığı bilimsel üretime de fevkalade önemli katkılar sağlayacaktır."

Prof. Dr. Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'nın etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve hedeflenen bölgesel çıktılara ulaşılabilmesi için her kesimin büyük çaba harcadığına dikkati çekerek, destek verenlere teşekkür etti.

Rektör Yusuf Yılmaz, Prof. Dr. Erol Özvar'a hediye takdim etti.

Toplantıya, Rize Vali Vekili Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karaoğlu ile 25 üniversitenin rektörü ve görevliler katıldı.