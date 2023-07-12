Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Konya'da polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda aralarında kafe sahipleri, sigara denetçisi, memurlar, kafe işletmecileri ve çalışanlarının da olduğu 11 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 14:27, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 14:51
Yazdır
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı alanlarda tütün ve sigara denetimi yapan denetçi memurlar ve onlara rüşvet veren kafe sahiplerinin olduğu yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kafeleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, masalarda duran kül tablalarının toplandığını ardından da tütün ve sigara denetimi yapan ekiplerin gelerek denetleme yaptığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda, sigara denetçilerinin denetime gitmeden önce kafe sahiplerinin ayakçılığını yapan Cemil V'ye haber verdiği, bu kişinin de WhatsApp grubu üzerinden kafe sahiplerine bilgi verdiği belirlendi.

Sonrasında kafelere giden denetçilerin bir olumsuzluk olmadığı yönünde tutanak tuttuğu, bunun karşılığında ise Cemil V'nin kafe sahiplerinden aldığı paraları denetçilere verdiği ileri sürüldü.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında sigara denetçisi kamu memurları, kafe işletmecileri, kafe sahipleri ve çalışanlarının da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Denetçilerden Kurtuluş G'nin, ifadesinde kafelere hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmak için danışmanlık hizmeti verdiğini ve onun karşılığında para aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i memur 11'i tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber