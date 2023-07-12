Öz Sağlık-İş'ten işçi ücretleri ile memur maaşlarının kıyaslanmasına ilişkin açıklama

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, çalışanların ücretleri üzerinden işçi-memur ayrımı yapıldığını belirterek, "İşçiyi aşağılama, hor görme üzerinden yapılan eleştiriler, memur kardeşlerimizin maaşlarını artırmayacaktır. Bu bir hak mücadelesidir, memur arkadaşlarımızın da hak ettikleri maaşlara kavuşabilmeleri adına birlikte mücadele etmeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Sert, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı sendika yetkililerince yapılan "İşçi ücretleri memur maaşlarını geçti." şeklindeki değerlendirmelerle işçinin yaptığı işin küçümsenmesine yönelik söylemlerin, haksız ve rahatsız edici olduğunu belirtti.

Özellikle sağlık çalışanları arasında işçi ile memur ayrımı yapılmasının, bir ekip işi olan sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde çalışma barışını zedelediğine işaret eden Sert, "210 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak, emek üzerinden algı yürütülmesini çirkin buluyoruz. Bütün çalışanlar emekçidir, emek kutsaldır. İşin niteliğine göre işçiyi aşağılama, hor görme üzerinden yapılan eleştiriler memur kardeşlerimizin maaşlarını artırmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlık işçisinin ücretinin, yapılan toplu iş sözleşmesiyle hak edilen ücret olduğunu kaydeden Sert, şöyle devam etti:

"Bu gerçek ortadayken sağlık işçisini 'elinde paspas ...' gibi aşağılamaya matuf cümlelerle eleştirmek ve memura hak ettiği ücreti bu yöntemle istemek doğru bir bakış açısı değildir. Sendika olarak memur ve işçinin haklarına daima emek üzerinden baktık, bugün de 'Herkes hak ettiği ücreti eksiksiz almalıdır' diye bakıyoruz. Bu bir hak mücadelesidir ve biz işçiler olarak birlikte görev yaptığımız memur arkadaşlarımızın da hak ettikleri maaşlara kavuşabilmeleri adına birlikte mücadele etmeye hazırız."