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Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı

İSTANBUL Bayrampaşa'da bir daireye giren polisler parçalanarak dondurucuya konulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis, cesedin Milli Gazete yazarı ve Ravza Yayınları sahibi Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nur Kasadar olduğunu belirledi. Vahşi cinayetle ilgili, Kasadar'ın eski çalışanı gözaltına alınırken, zanlı ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 08:22, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 08:23
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Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucu içerisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin önceki gün esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar olduğu belirlendi. İşte İstanbul'daki vahşetin detayları...

Önceki gün esrarengiz biçimde kayboldu

İstanbul Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Mustafa Nur Kasadar önceki gün esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Aile, 19 yaşındaki kayıp genci bulmak için yakınlarına ve polise haber verdi. Milli Gazete yazarlarından Mustafa Kasadar'ın oğlu olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

'Fidye için kaçırıldı' iddiası üzerine...

Kayıp gencin fidye için kaçırılmış olabileceği iddiası üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir araştırma yaptı. Kayıp gencin en son görüştüğü kişileri belirledi. Muhammed Nuh Kasadar'ın en son Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı bir binada görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Parçalanmış ceset dondurucudan çıktı

Binanın 3'üncü katında yapılan aramada derin dondurucu içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerine haber verildi. Gasp Masası ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Araştırmalarda bir şüpheli belirlendi. Şüphelinin Hakan Ö. (28) olduğu anlaşıldı.

Babasının eski çalışanı çıktı

Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Şüphelinin, Mustafa Kasadar'ın eski çalışanı olduğu, genci boğarak öldürdüğü daha sonra da parçalayarak derin dondurucuya sakladığı belirtildi. Şüpheli ilk ifadesinde vahşi cinayeti itiraf etti. İşte zanlının ilk ifadesi:

Nargile içerken tartışma çıkınca

"Önceden Muhammed Nuh Kasadar İsimli şahsın babasının iş yerinde çalıştığını, şahsı bundan dolayı tanıyorum. Muhammed Nuh Kasadar isimli şahısla 10.07.2023 günü yemek, yemek için buluştuk. Akabinde Bayrampaşa'da bulunan evime gidip nargile içip sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı., sinirlenerek şahsı boğarak öldürdüm."

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