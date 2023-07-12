Dondurucuda erkek cesedi bulunması olayında katil zanlısı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Kasadar'ın son görüştüğü kişinin H.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

H.Ö'nün ifadesinde, önceden Kasadar'ın babasına ait iş yerinde çalıştığını, kendisini o dönemden tanıdığını, 10 Temmuz'da yemek için buluştuklarını, daha sonra Bayrampaşa'daki eve gittiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca, Kasadar ile evde sohbet ettikleri sırada eski konuların açılması üzerine tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında sinirlendiğini ve Kasadar'ı boğarak öldürdüğünü, sonra cesedini dondurucuya gizlediğini iddia ettiği belirtildi.

Bunun üzerine adrese giderek inceleme yapan polis, Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedini buldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.