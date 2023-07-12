Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti

Adıyaman Menzil Şeyhi olarak tanınan din adamı Hakk'a yürüdü.

Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdulbaki El-Hüseyni, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Bugün ise acı haber geldi.

Ömrünü Allah yoluna adayan Menzil Şeyhi, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10'da hayatını kaybetti.

Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir

Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni, 02.05.1949 yılında dünyaya geldi.

Peygamber soyundan gelen aile, Şah-ı Nakşibendi (k.s.)'ın Kasr-ı Arifan'da başlattığı irşadın ikincisini her türlü çileye rağmen, devam ettirmektedirler.

Bu yüzden Menzil'e Seyda Muhammed Raşit (k.s.) dönemine ikinci Buhara demiştir. Seyda Hazretleri (k.s.), Peygamber soyundan gelen Evlad-ı Resuldür. Dahası soy ağacı bakımdan Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) 30'ncu göbekten torunudurlar. Bu yüzden ehl-i beyt neslinden olmanın şuuruyla hayatını tanzim eden büyük bir zattı.

Gerek Gavs Abdülhakim Elhüseyni (k.s) gerek Seyda Muhamed Raşit ve gerekse Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki Hz.leri, ömrünü İslam yoluna adamışlardır.

Rıza-ı Bari hayatlarının parçası olmuş ve bu uğurda diyar diyar gezmişler ve bu uzun yürüyüşten sonra, Menzil en son durakları olmuştur.