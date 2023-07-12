Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ı ziyaret etmek için Silivri'ye geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 15:41, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 15:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Marmara Cezaevi'ne geldi. Saat 14.20 sıralarında cezaevine gelen Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.