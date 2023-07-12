Ağaçtan düşerek ağır yaralanan müezzin hayatını kaybetti

Adnan Menderes Mahallesi Mevlana Camii'nde müezzinlik yapan Salih Kaya, oturduğu evin kapısı kilitli kalınca evine camdan girmek istedi. Evin yanındaki ağaca çıkan Kaya, dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Ağır yaralanan müezzin olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salih Kaya'nın cenazesinin 13 Temmuz Perşembe günü memleketi Sivas'ta defnedileceği öğrenildi.