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Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı

Quick Finans SmartIQ tarafından yayınlanan bu yılın ilk 6 ayının verilerinin yer aldığı 2. El Oto Raporu'na göre satılan araç sayısı 2023 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 18:15, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 18:16
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Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı

Quick Finans'ın yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun 2023 yılı ilk 6 ayının verilerinin yer aldığı güncel sayısında, sektöre dair önemli trendler ve değişimler mercek altına alındı. SmartIQ iş birliği ile hazırlanan raporda gerçekleşen satış rakamları, fiyat trendleri ve satış hızı değişimleri değerlendirildi.

Otomobil fiyatlarındaki hızlı artışa rağmen güçlü talep sürüyor

Konu hakkında görüşlerini paylaşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, son dönemde yaşanan ekonomik ortam ve tedarik sorunlarına bağlı olarak en popüler, en çok tercih edilen yatırım aracı haline gelen otomobil fiyatlarındaki hızlı yükseliş paralelinde talebin de gücünü sürdürdüğünün altını çizdi. Karadağ, "2. El Oto Sektörü'nde satılan araç sayısı 2023 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 11 arttı. Seçim döneminin etkisi ile Nisan ve Mayıs aylarında talepte geçen yıla göre bir gerileme görsek de Kurban Bayramı'nın etkisi ile birlikte Haziran ayında tekrar canlanma yaşandı. Bununla birlikte önümüzdeki aylarda, bireysel ve ticari krediler regülasyonunda yer alan kredi tutarları ve faiz oranları ile ilgili düzenlemelerin etkili olmasının beklendiğini" dedi.

Satılan araç sayısı 2023 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 11 arttı

2. El Oto Pazarı'nda, 2023 yılı ilk yarısında toplam 1 milyon 900 bin adet araç el değiştirdi. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 694 bin 182 adet olarak kayıtlara geçti. Segment bazında değerlendirdiğimizde, satılan araçların yarısı C segmentinde gerçekleşiyor. C segmentini sırasıyla 584 bin adetle B segmenti, 274 bin adetle D segmenti takip ediyor. Geçen yıla göre aylık bazda trend dikkate alındığında Nisan ve Mayıs ayında 2022 yılının gerisinde kalan rakamlar, Haziran ayında 2022 yılının aynı dönemine göre tekrar yükselişe geçti.

Bu yılın ilk yarısında araç satış hızı geçen yıla göre yüzde 68 düştü

2022 yılının ilk 6 ayında ortalama satış hızı 26,7 gün olarak gerçekleşirken 2023 yılının ilk 6 ayında ortalama satış hızı 44,9 güne yükseldi. 2023 yılının trendine baktığımızda, ilk çeyrekte ortalama satış hızı 42 gün iken ikinci çeyrekte ise ortalama satış hızı 47,7 güne ulaştı. En keskin düşüş A segmentinde oldu. İlk 3 ayda ortalama 38 gün olan satış hızı Mayıs ayında 50,4 güne yükseldi. Segment bazında en keskin hareketlerin A segmentinde olduğu gözlendi. İlk 3 ayda satış hızı düşen A segmentinde Haziran ayında, Kurban Bayramı etkisiyle, satış hızı artarak 50 günden 42 güne geriledi. Haziran ayında, D ve C segmentinde bir önceki aya göre yatay seyir devam ederken E ve B segmentlerde satış günlerinde gerileme görüldü.

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