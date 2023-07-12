Adana'da orman yangını çıktı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 18:26, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 18:34
Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.