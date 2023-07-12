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Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 18:41, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 18:41
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Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin, "İsveç'in NATO üyeliği", Yeşil Sol Parti'nin "yargılanan gazeteciler" ve CHP'nin "vergi adaleti"ne ilişkin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine yönelik önerileri ele alındı.

Görüşmeler sonrası yapılan oylamalarda İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriyle en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" gündemin ön sırasına alındı.

Konuşmaların ardından teklifin görüşmelerine başlandı.

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