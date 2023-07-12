Hakan Çalhanoğlu'nun Bayburt ziyaretinde izdiham yaşandı

Aydıntepe mevkiinde Bayburtlu hemşehrileri milli gurur Çalhanoğlu'nu 'Milyonların kaptanı, Bayburt'un gururu Hakan Çalhanoğlu memleketine hoş geldin' pankartıyla karşılayarak, sevgi gösterisinde bulundular. Buradan sevenlerince karşılanan Çalhanoğlu, daha sonra Saray Bahçesi'ndeki kalabalıkla bir araya gelmek üzere Saray Bahçesi'ne uzun araç kuyrukları eşliğinde hareket etti.

Saray Bahçesi'nde davul zurnayla karşılanan ve hemşehrilerinin 'Bayburt seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşılaşan kaptan Çalhanoğlu, kalabalıkla birlikte üçlü çekti.

Sevenlerine imzalı forma hediye etmek ve formalarıyla gelen hemşehrilerinin formalarını imzalamak isteyen Çalhanoğlu, kalemi eline alır almaz bir arbede yaşandı. Forma imzalatmak isteyen Bayburtlu vatandaşlar adeta birbirlerini iterek imzalı forma yarışına girdiler. Ailesiyle birlikte Çalhanoğlu bulunduğu alandan uzaklaştırılarak güvenli bir alana alındı. Orada da kalabalık gurubun rahat vermediği Çalhanoğlu ailesi daha sonra belediye ve valilik ziyareti için Saray Bahçesi'nden ayırdılar. Ziyaretlerini yoğun kalabalık nedeniyle gerçekleştiremeyen Çalhanoğlu, belediye ve valilik ziyaretlerini başka bir güne erteleyerek, baba ocağı Konursu köyüne hareket etti.

Öte yandan Çalhanoğlu, saat 21.00'de Arena Halı Sahada organize edilen halı saha maçına katılacak, hemşehrileriyle birlikte top koşturacak.