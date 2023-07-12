Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kumarhane kavgasında 3 tutuklama

9 Temmuz saat 02.30 sularında merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta iddiaya göre, kumarhane olarak işletilen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden Fırat Güzel, Süleyman Y., Habip P., Sercan T. ve Serhat T., çıkan silahlı kavgada yaralanmıştı.

Yaralılardan Fırat Güzel, hayatını kaybederken, tedavileri tamamlanan yaralılardan Süleyman Y., Sercan T. ve Serhat T., emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.