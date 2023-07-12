Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 20:50, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 21:05
Balıkesir'de saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 6,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.